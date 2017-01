Povratni low cost letovi iz Hrvatske za Europu već od 414 kuna

Hrvatska, Svijet

Iz većih hrvatskih gradova prema onim europskim možete letjeti već od 414 kuna, što je gotovo jeftinije od povratnih karata nekih domaćih međugradskih busnih linija, piše Pun kufer i predlaže nekoliko jeftinih letova: London od 889,00 kuna za letove od 8. travnja 2017. do 24. rujna 2017., Amsterdam od 830,00 kn za letove od 14. travnja 2017. do 24. rujna 2017., Pariz od 459,00 kn za letove od 26. ožujka 2017. do 25. listopada 2017.), Barcelona 1.035,00 kn za letove od 30. ožujka 2017. do 28. listopada 2017.