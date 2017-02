Predrag Lucić: Generalski udar na prigovor savjesti

Hrvatska, Politika

Ili je imaš ili je nemaš

"Prigovor savjesti može imati netko iz vjerskih razloga, zbog bolesti ili ako je u nekoj organizaciji koja strašno proklamira pacifizam... 'ja ne mogu gledati pušku' i onda ne ide u vojsku, to više ne može, poručio je Miljavac budućim ročnicima i onima koji to ne žele biti. Predsjednik Hrvatskoga generalskog zbora očigledno ne shvaća da je čovjeku za prigovor savjesti dovoljna – savjest i da je to pojedinačno ljudsko pravo", piše Predrag Lucić. » Novi list