Premijer o putovanju predsjednice: Ulaganje u buduće odnose

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Tupe se kuje dok je vruć

"Veleposlanstvo je formalno notificiralo State Department. Što se tiče dodane vrijednosti tog putovanja - to je bilo ulaganje u buduće odnose. To što nije bilo susreta s Obamom i Trumpom, to nije neuobičajeno. Obavijestila je javnost o onome što je smatrala dužnom obavijestiti. Što se tiče troškova puta, ja o tome ne znam", rekao je danas u Saboru premijer Plenković na pitanje SDP-ovog Domagoja Hajdukovića o putovanju predsjednice Grabar Kitarović u SAD. » RTL vijesti