Preskupa promjena spola - 15.000 eura u Srbiji, 60.000 u Britaniji

Prividna progresivnost

Transrodne osobe koje se odluče ući u tranziciju u Hrvatskoj mogu primiti tek hormonske terapije, no Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za osigurane osobe ne pokriva sve troškove terapije odnosno pokriva ih samo kod trans žena i to djelomično. No posljednju fazu tranzicije, operaciju prilagodbe spola, ne može se izvršiti u Hrvatskoj. Cijene tih zahvata kreću se od 15.000 eura u susjednoj Srbiji do 60.000 eura u Velikoj Britaniji. Uzmemo li to u obzir, smiješno je, na tragu hrvatskog Ministarstva pravosuđa, hvaliti se sjajnim zakonodavnim okvirom koji svakome omogućuje da se legitimira kao osoba drugog spola “i prije nego što fizički promijeni spol”, ako se ta promjena, zbog nedovoljne brige hrvatskog zdravstva, u mnogim slučajevima neće ni dogoditi, piše Bilten