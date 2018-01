Problematični slučaj Trumpovog zataškavanja afere s porno-glumicom

Politika, Svijet

StormyGate, reklo bi se

Američki javni radio NPR sumirao je slučaj o Donaldu Trumpu koji je preko svog odvjetnika bio platio jednoj porno-glumici da šuti o vezi s njim. Wall Street Journal objavio je da je Trump glumici Stormy Daniels platio 130.000 dolara da bi šutjela o njihovoj vezi koja je počela 2006., kad je već bio oženjen Melanijom, a njihov sin Barron imao je 4 mjeseca. In Touch je objavio i veliki intervju s Danielsovom iz 2011. u kojem ona opisuje kako se nalazila s Trumpom, uključujući seksualni odnos, i razgovarala telefonom s njim, što se potvrdili i jedan njen prijatelj i bivši muž. Afera je potrajala oko 3-4 godine, a Daniels je bila rekla da joj je Trump obećavao i da će glumiti u showu 'The Apprentice', ali do toga nije došlo. Navodna isplata bila je krajem 2016. godine. Washington Post ocjenjuje kako ovdje nije toliki problem Trumpova navodna nevjera, iako bi mu njegovi konzervativni birači to mogli zamjeriti, nego zataškavanje slučaja, što je pravni problem.