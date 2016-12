Profesor Jure Vujić opet plagirao, ovaj put s Wikipedije

Hrvatska, Politika, Znanost

Standardna praksa

Nakon što se prije četiri godine Jure Vujić zbog plagiranja morao ispričati profesoru Dejanu Joviću, trenutni direktor Instituta za geopolitiku i strateška istraživanja, opet se našao u sličnom skandalu. Vujić je za časopis zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Europske studije napisao članak Eastern Mediterranean as gravitation centre od geopolitical battle for Euroasia gdje je Vujić navodno prepisao početak članka, i to ni manje ni više, nego s nimalo znanstveno utemeljene Wikipedije !? "Zna kako se masovno autoplagira i kompilira. Wikipedija, uostalom, može i ne mora biti stručno-znanstveni izvor. Smatram kako je ovdje isključivo riječ o političkom obračunu s ciljem osobne diskvalifikacije“, rekao je Jure Vujić za Forum.tm