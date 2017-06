Profesorica Barić: Ploča u Jasenovcu političarima je isto što i čudovište redateljima horora

Hrvatska, Politika

Dežurni monstrum

"Ploča bi se mogla odmah ukloniti ako se donese, primjerice, odluka da je područje Jasenovca od posebnog pijeteta žrtava Drugog svjetskog rata i da se na tom području ne smiju isticati nikakvi natpisi ni znakovi koji nisu pijetetom vezani uz razdoblje 1941-45. To se moglo riješiti bilo kada, to je mogao učiniti bilo tko, ali njima je u interesu da na taj način ubiru političke poene i bivaju birani. Svatko se boji one zvijeri za koju misli da vreba u mraku, a kada konačno ugledate čudovište, ono je strašno samo za one koji se boje tog oblika čudovišta. Tu prastaru foru, koju znaju svi filmaši horora, kontinuirano koriste i naši političari", kaže ustavna stručnjakinja Sanja Barić. » T-Portal