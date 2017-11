Prognoza hrvatskog superračunala: Manje vode, više vrućih dana i požara

Hrvatska, Okoliš, Zanimljivosti

Seli se Sjeverna Afrika

Vrućih dana s maksimalnom temperaturom iznad 30 stupnjeva Celzijevih bit će 12 više, vlažnost zraka povećat će se cijele godine, vlažnost tla će se smanjiti, a srednja razina mora će porasti za 32 do 54 centimetara - prognozira hrvatsko superračunalo VELEbit promjene do 2070. godine uslijed klimatskih promjena. Nadalje, smanjit će se količine vode u rijekama i izvorištima, ali će se povećati učestalost i intenzitet poplava i bujica, suše će biti češće kao i požari, more će biti toplije pa će biti više stranih vrsta, smanjit će se proizvodnja električne energije u hidroelektranama, a povećat će se potrošnja struje, zbog visokih temperatura i UV zračenja obala će biti manje atraktivna turistima, nepovoljna klima povećat će smrtnost stanovništva, u naseljima će se stvarati toplinski otoci zbog povećanja broja vrućih dana... » Večernji