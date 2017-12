Prognoza: Navečer promjena vremena, zatopljenje pa kiša i poplave

Hrvatska, Zanimljivosti

Bijele koke poplavile

Slijedi prodor vlažnog i toplog oceanskog zraka koji će početi već potkraj nedjelje i potrajat će dva, tri dana. Pri tom će u našim krajevima, posebice na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru pasti prilično obilna kiša što će mjestimice uzrokovati poplave, čak i one bujične naravi. Tome će pridonijeti i zatopljenje koje će izazvati topljenje snijega, prognozira Milan Sijerković za Novu TV . U srijedu se najavljuje ponovo hladnije vrijeme, uz snijeg u gorju, a do kraja tjedna promjenjivo s kišom. HRT-ov Krunoslav Mikec piše da će razlika u jutarnjim temperaturama u ponedjeljak u odnosu na one u nedjelju biti u većini Hrvatske 7 do 10 stupnjeva.