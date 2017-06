Prognoza: Ovaj tjedan 20 stupnjeva, idući - 35!

Hrvatska, Zanimljivosti

Testiranje izdržljivosti

U ovome će tjednu na kontinentu, posebice na njegovu početku i kraju, mnogi tražiti spas od vrućine i sparine, do srijede treba računati i na mjestimične pljuskove, lokalno i nevremena, u srijedu će stići osvježenje uz sjeverac, a od četvrtka se opet predviđa toplije te većinom suho i sunčano. Na Jadranu će također vjerojatnost za neverine ili prolaznu kratkotrajnu kišu postojati samo do sredine tjedna, prognozira HRT Norveška prognoza konkretno kaže - u Zagrebu u srijedu 20 stupnjeva, idući tjedan 35, u Splitu stalno od 25 do 30 i većinom sunčano, u Rijeci temperatura do 28 stupnjeva, u Osijeku do čak 36.