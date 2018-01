Prognoza: U petak snijeg, za vikend sunčano i hladno

Hrvatska, Zdravlje

Spremajmo cipele šetačice

Ovaj će tjedan biti natprosječno topao za ovo doba godine, relativno sunčan s malo kiše u četvrtak dok u petak dolazi hladnija fronta uz povećanje vjerojatnosti za snijeg, osobito u gorju. Za vikend će zasjati sunce, no ono će biti zubato - jutarnje temperature ići će u Slavoniji do -8°C, u Lici i Gorskom Kotaru do -10°, a u Zagrebu minus 6. Dnevne će se temperature u unutrašnjosti kretati oko 5°C.