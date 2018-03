Prognoza: Za vikend - opet snijeg

Hrvatska, Zanimljivosti

Zima zaista ne odlazi

I sljedećih će dana biti relativno toplo, ali manje nego tijekom vikenda. U utorak i srijedu bit će i manje vjetrovito. No, kiša će biti češća, na Jadranu i uz njega gotovo svakodnevna, prognozira DHMZ . Pouzdana norveška prognoza za sljedeći vikend najavljuje promjenu vremena - hladnoću i snijeg. U subotu će preokrenuti na buru, temperatura će pasti ispod nule, ranojutarnje će biti čak i do -10,, a tijekom subote ponovno će početi padati snijeg, i to puno, a u nedjelju jaka bura i snijeg čak i na Jadranu ( Zagreb Osijek ). Inače, dosad se onaj posljednji snijeg dobrano otopio - u Delnicama je pao na 45 cm, u Ogulinu na 31 cm, na Medvednici na 46 cm ( jutrošnje visine snijega).