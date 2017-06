Programer: Zanimanje koje se u Hrvatskoj traži kao suho zlato

Hrvatska, ICT

Traženi ljudi

Domaća IT industrija je prošle godine uprihodovala više od 7 milijardi kuna što je 10 posto više nego godinu prije toga. I izvoz je rastao i to za više od 12 posto. Prošle godine je porastao i broj novootvorenih radnih mjesta, njih 1341. Zaposlenike se traži već na fakultetima, piše Dnevnik . Brojke bi mogle biti i puno bolje da ima tko raditi. Naime, nedostaje im više od 1000 radnika. Rješenju problema, između ostaloga, pomoglo bi, kažu, kada bi se porezno rasteretile plaće IT stručnjaka. » N1