Prophets of Rage u Zagrebu: Ako ne koncert, a onda pobuna godine

Pobuna za mir

Sinoć su na zagrebačkoj Šalati nastupili Prophets Of Rage, bend trojice članova bivših Rage Against the Machine + MC-jevi iz Public Enemy i Cypress Hill, a kaže Ravno do dna da ga je "još uvijek prerano proglasiti koncertom godine, ali ga se već sada može proglasiti pobunom godine. Jedan od rijetkih koncerata na kojem smo svi bili ‘unutra’ s visoko dignutim šakama uz zvuk odvrnut na najjače". Videi: Killing in the Name Guerrilla Radio ...