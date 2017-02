Prošle godine u hakerskim napadima ukradeno preko 4 milijarde privatnih podataka

ICT, Svijet

2016. bila je godina hakerskih napada svih vrsta: otuđeno je čak 4,2 milijarde podataka, a nisu bile pošteđene privatne osobe, male kompanije, srednje, velike kompanije kao Yahoo ili Amazon ni vladine institucije. Samo su kroz Yahoo hakeri došli do 1,5 milijardi korisničkih računa kroz dva napada, kroz AdultFriendFinder do njih 412 milijuna i kroz Myspace do njih 427 milijuna. To je 2,3 milijarde od ukupnih 4,2 milijarde! Preostalih 1,9 milijardi otuđeno je u čak 4100 odvojenih napada na svim stranama svijeta. Materijalna šteta pritom nije poznata, ali se procjenjuje na desetak milijardi američkih dolara. » ICT Business