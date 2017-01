Protestna glazba se vraća, jača no ikad

Društvo, Glazba, Politika, Svijet

O Trumpu mi boginjo pjevaj

Protestna glazba u SAD-u nije novost, no novost je da se u ovome trenutku ne vezuje uz jedan određeni žanr, nego se pojavljuje u cijeloj lepezi stilova: od indie darlingsa Fathera Johna Mistyja i benda Arcade Fire do hip-hop ikona Run the Jewels Pusha T . Snimanju političkih nabijenih pjesama poticaj je dala atmosfera oko izbora 2016. i predsjednika Trumpa: od 2015. izišlo je 19 pjesama o njemu - Gorillaz su izbacili video dan prije inauguracije, Fiona Apple kratku prosvjednu pjesmu, Green Day prilagodili su staru kritiku Busha - ekipa ima materijala. » Mashable