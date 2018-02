Prvi album A Perfect Circle nakon 14 godina: Imaš ograničeno vremena, učini nešto s njim

Glazba, Svijet

Onda možda ostane nešto za vječnost

"Takav je život, privremen. Ja sam to uvijek prihvaćao. Ali imaš ograničeno vremena, učini nešto s njim" - kaže Maynard James Keenan u intervjuu Rolling Stoneu o novom albumu njegovog benda A Perfect Circle 'Eat The Elephant' gdje u jednoj od pjesama spominje smrt Muhameda Alija, Carrie Fisher i Davida Bowieja u godini dana. Čini se da se naslov abuma referira na politiku (slon je zaštitni znak američkih republikanaca), a kaže Keenan da se "danas definitivno događa puno ikoničnih stvari koje su vrijedne spomena, a koje mi prihvaćamo kao da su standard". Bend je počeo izbacivati s koncerata ljude koji snimaju/fotografiraju, a kaže on da ih se izbacuje "jer snimaju stvari i idu na živce ljudima pored sebe". Na netu su dvije nove pjesme benda - TalkTalk