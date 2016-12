Internet

Totalno lud

YouTuber iz New Yorka Casey Neistat postao je prvi čovjek koji je poletio dronom. Let je izveo u odijelu Djeda Mraza, u Finskoj, a dok je on stajao na snowboardu vukao ga je dron sa 16 motora. Video je dosad pogledalo gotovo 4,76 milijuna ljudi. » Digital Trends