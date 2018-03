Prvi put u povijesti: Izravni let od Australije do Europe

Gospodarstvo, Svijet, Turizam, Zanimljivosti

U Veliku Britaniju sletio je prvi zrakoplov kojim se bez presjedanja letjelo izravno iz Australije do Europe - od Pertha do Londona 200 putnika u Boeinovog Dremalineru letjelo je 17 sati i prešlo 14 i pol tisuća kilometara. Avion je prerađen kako bi se ljudi mogli raskomotiti, pa umjesto 300, ima 236 sjedala, a deset putnika pristalo je nositi uređaj koji bilježi podatke o snu, mozgu, fizičkoj aktivnosti, hidratizaciji organizma kako bi se istražilo posljedice tako dugog leta. Inače, ovo je drugi najdulji let na svijetu - 31 je kilometar više na izravnoj ruti od Dohe do Aucklanda. » Bloomberg