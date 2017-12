Prvi put u povijesti: Nigerija ima žensku ekipu na zimskoj olimpijadi

Sport, Svijet

Tropski led

Prvi put u povijesti Nigerija će imati predstavnike na zimskim olimpijskim igrama - bit će to ženska bob posada ( ovdje 5 pitanja o njima), koju mnogi već sad uspoređuju s čuvenim Jamajčanima po čijoj je priči snimljen i holivudski film. Olimpijski san Nigerijke su počele u garaži 2014., a u Pjongčangu u Južnoj Koreji će za 2 mjeseca ispisati novu stranicu povijesti, iako nisu još 100% sigurne za Olimpijadu - moraju zadržati renking do 40. mjesta do 14. siječnja, što je vrlo vjerojatno. » CBC