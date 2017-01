Prvi puta u povijesti teški Rally Dakar završio automobil na električni pogon

Svijet, Zanimljivosti

Sunčanom stranom relija

Na ruti dugoj 9000 km kroz Argentinu, Boliviju i Paragvaj otpala je četvrtina automobila koji su sudjelovali u čuvenom Rallyju Dakar. Stephane Peterhansel u Peugeotu prvi je stigao do cilja, i to ispred timskog kolege Sebastiena Loeba. No ono što je još zanimljivije je da je električni automobil Acciona završio utrku, na 57. mjestu u svojoj klasi. Acciona ima motor od 250 kW koji se napaja iz baterija od 150 kWh, a dodatna su pomoć 100-wattni solarni paneli na krovu automobila koji tijekom utrke nadopunjavaju akumulatore. » Electrek