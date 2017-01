Puhovski: 'Most je jedina stranka usporediva s Komunističkom partijom Hrvatske'

Hrvatska, Politika

Spaljeni mostovi

"Most je jedina stranka koja je usporediva s Komunističkom partijom Hrvatske, dakle čak ni sa Savezom komunista. Most djeluje kao ilegalna organizacija koja ima unutarnje i vanjske članove - ne zna se u Mostu ni tko je koga izabrao. Čak ni njihovi ministri nisu članovi Mosta", komentirao je politički analitičar Žarko Puhovski, s kojim se djelomično složio i kolega Davor Gjenero. "Most pak još uvijek nije politička stranka u pravom smislu riječi. Zasad nema formiranu čak ni ideologiju i odluke se donose u vrlo uskom krugu. Zapravo, oni su tek počeli graditi stranku", dodaje on. » N1