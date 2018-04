Pulitzer novinama koje su razotkrile Harveyja Weinsteina

Društvo, Svijet

Ono nešto kao Oscar ide...

Dnevni list New York Times i časopis The New Yorker zajednički su dobili Pulitzerovu nagradu za izvješćivanje u javnom interesu o holivudskom skandalu o optužbama za seksualno zlostavljanje protiv filmskog producenta Harvey Weinsteina. Ta izvješća potaknula su pokret #Me Too protiv seksualnog zlostavljanja u drugim djelatnostima. Odbor za dodjelu nagrade je opisao rad novinara koji su razotkrili Weinsteina kao “eksplozivno, utjecajno novinarstvo koje je razotkrilo moćne i bogate seksualne grabežljivce”. » CNN