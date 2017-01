Glazba, Hrvatska

Dobar zvuk

Pulska grupa NLV objavila je i svoj prvi album jednostavnog naziva NLV . Album, koji se može besplatno downloadati, dobiva samo pozitivne kritike. Ovdje možete pogledati spot za pjesmu Look Around You , a bend 20. siječnja možete slušati uživo u zagrebačkoj Tvornici kulture . » RIF