Quehenberger - prva tvrtka u Hrvatskoj koja je zaposlila azilante

Društvo, Gospodarstvo, Hrvatska

Boja posla

Tvrtka Quehenberger u gospodarskoj zoni Svete Nedelje proteklog je ljeta tražila radnike pa, kao prva tvrtka u Hrvatskoj koja je to napravila, zaposlila devetero azilanata, iz Sirije, Eritreje, Somalije, Konga, Afganistana i Nigerije, od magistara farmacije, do bubnjara i nekvalificiranih. Tvrtka upravlja golemim skladištima robe za jedan domaći trgovački lanac pa su azilanti dobili poslove azilanata, a volja za poslom iznenadila je poslodavce i kolege. Kažu da je najveća poteškoća u radu s azilantima jezična barijera, nadalje, kažu šefovi, da je njihova imena su jako teška za zapamtiti jer da imaju po dva imena i dva prezimena, neki i više, a prepreka je i to što su naučeni pisati zdesna nalijevo - "recimo radnik mora upisati da je radio do 14 sati, a on upiše da je radio do 41 sat". » T-Portal