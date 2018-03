Rad u Saboru: Na raspravi o poslovniku - nije bilo nikog

Hrvatska, Politika

Kako se ono kažnjava nedolaženje na posao

Oporba je uspjela u svojoj namjeri da spriječi izmjene saborskog poslovnika tako što je raspravu o ovoj temi odugovlačila punih 16 sati, do jučer popodne. Do kraja rasprave u sabornici je ostalo tek nekoliko najaktivnijih oporbenih zastupnika iz redova Mosta, Živog zida, SNAGA-e i nezavisni Vlaho Orepić. a u jednom trenutku se Branimir Bunjac (Klub Živog zida i SNAGA-e) sa saborske govornice obraćao potpuno praznoj sabornici. Bivši ministar Panenić je pričao o problemu poskupjelih banana , ali si nije mogao pomoći pa prasnuo u smijeh. Oporba vladajuće optužuje da će planiranim izmjenama uskratiti slobodu govora, četiri do pet puta smanjiti minutažu, te im onemogućiti da progovore o aktualnostima. » HRT