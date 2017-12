Radman: Kakvu bih školu poželio za svoje unuke?

Obrazovanje, Zanimljivosti

Puno aktivnosti

"Osobno me motivira pokretanje 'evolutivnog' sustava naobrazbe, jer bi takav sustav bio prilagodljiv, dakle fleksibilan, tako što bi omogućio visoki stupanj autonomije - to jest slobode - nastavnicima i đacima, profesorima i studentima. Budući da život, od bakterije do čovjeka, buja gotovo 4 milijarde godina, evolucija je evidentno superiorna metoda razvoja, a “izmislila” ju je priroda čiji smo produkt. Konkretno, unucima bih poželio škole s puno (barem 50%) osmišljenog slobodnog vremena za sportove i brojne praktične profesionalne aktivnosti. Time bi riješili problem pretilosti djece, metaboličkih sindroma i preranog dijabetesa", piše biolog Miroslav Radman. » Jutarnji