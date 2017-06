Ramljak: Agrokor ćemo razbiti na dijelove

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Od A do R

"Više se ne smije dozvoliti da jedna kompanija naraste do veličine koja može ugroziti ekonomiju cijele države... Naš je zadatak smanjiti sistemski rizik, a za to će biti nužno rasformirati grupu" - kaže Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak u velikom intervjuu Jutarnjem . Kaže da su rad grupe već organizirali kroz divizije - maloprodaju, proizvodnju hrane i poljoprivrednu diviziju. Što se dugova tiče (40 milijardi kuna) kaže da "porezni obveznici ne bi smjeli platiti ni kune duga Agrokora", ali da su "banke odlično zarađivale na kratkoročnom financiranju prehrambene industrije i zarađivale na kamatama. Indirektno smo to plaćali svi, kroz visoke cijene u Konzumu". Ocjenjuje i da smo "s ovom krizom stigli do kraja dogovorne ekonomije u Hrvatskoj".