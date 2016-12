Rašeta: Banke su najveći pljačkaš moderne Hrvatske

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Andrija moj...

"Na djelu imamo svu raskoš bankarske perfidije: najprije vam šalju medijski sjajno obrazloženje zašto vam ne treba stvar koju će vam, čim objašnjenje završi, probati uvaliti. Banke su najveći pljačkaš moderne Hrvatske. Sud u Vukovaru nedavno je presudio, pravomoćno, kako je naplaćivanje izlaznih naknada kod prijevremenog zatvaranja kredita nezakonito. Takve su naknade, koje se kreću od dva do četiri posto, bankama donijele milijarde – doslovce milijarde – kuna, no izjeo vuk magare, tko će sada to utuživati? Ove su godine banke ostvarile 150 posto veću dobit nego lani, iako su se zaklinjale da će propasti zbog konverzije ili pak otići iz Hrvatske", piše Boris Rašeta. » Novosti