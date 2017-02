Rašeta: Kakva je vlast elita, takva je Pernar alternativa

Hrvatska, Politika

Za koga je, dobro je

I"van Pernar je četiri minute govora iskoristio za četiri minute šutnje za sve mlade koji su otišli iz Hrvatske. Dok je Pernar šutio, Stevo Culej negdje u pozadini pustio je himnu, na što su Željko Reiner i saborski tajnik počeli pričati. Pernar je malo razmislio, pa u poluokretu rekao Reineru: ‘Molim vas da me ne ometate u izlaganju.’ Čisti dadaizam!Ivan Pernar izuo je iz cipela stare elite, on je prokazao njihovu nemoć. ‘Pernar nema rješenja’, kažu kritičari. Točno. A Božo Petrov ima? Ni ne traži ih. ‘Pernar je populist!’ Točno. A Kolinda je državnica? Najte se ljudi šaliti, kakva su oni elita, takva je on alternativa!", piše Boris Rašeta. » Novosti