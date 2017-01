Rašeta: Mikijev slalom

Hrvatska, Politika, Televizija

"Jeste vi nekad radili pitu?"

"Gledajući, prema svom običaj, reporterku u gležanj ili plutajući pogledom po praznini, Bandić se postavio uobičajeno bahato: utrka je koštala deset posto od onoga što Zagreb dobiva Kraljicom, u vrijeme adventa Zagreb je zabilježio 43 posto više dolazaka i tako dalje i tomu slično. Uvjeravam vas, 90 posto Zagrepčana ovo podupire, a sve ostalo je via facti, dodao je Banderas. Via facti, provjerili smo, znači ‘samo od sebe, samo po sebi’, dakle rečenica je uglavnom besmislena, no dobro. Na pitanje nije li tih sedam milijuna kuna koje je grad dao za utrku moglo otići za ozbiljne projekte, vrtiće i slično, Bandić je odgovorio: ‘Dobro, vi sad možete tu pilati koliko hoćete'", piše Boris Rašeta. » Novosti