Rat u Siriji: 2016. najsmrtonosnija godina za djecu

Od svih nedužnih - najnedužniji

Prošle je godine u Siriji poginulo 652 djece, više nego bilo koje druge godine građanskog rata u ovoj bliskoistočnoj državi, stoji u UNICEF-ovom izvještaju ( ovdje PDF). Od ovih 652, njih 255 je ubijeno blizu ili u školi, a i ove su brojke samo one službeno potvrđene, odnosno stvarne brojke mogle bi biti puno veće. UNICEF vjeruje da je 850 djece natjerano da ratuju prošle godine. Prije točno šest godina krenuli su prosvjedi protiv Bašara al-Asada, što je dovelo do nasilnog suzbijanja prosvjeda, a onda do rata. Otada je u Siriji poginulo 320.000 ljudi. » BBC