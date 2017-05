Rebecca Solnit - esencijalno feminističko štivo

Aktivizam, Društvo, Književnost, Svijet

Pitanja svih majki

Je li Virginia Woolf trebala imati djecu i zašto općenito žene koje nemaju djecu moraju redovito objašnjavati svoj status, bez obzira na to što su možda postigle na drugim poljima - apsurd je kojim Rebecca Solnit otvara svoju novu kolekciju eseja The Mother of All Questions New Republic novu knjigu koristi da bi naglasio Solnit kao esencijalnu feminističku autoricu čiji je moto - "nazivati stvari pravim imenom".