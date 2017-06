Reducetarijanci - ljudi koji jedu što je moguće manje mesa

Lifestyle, Svijet

Životinjska fama

Ljudi jedu manje mesa ne radi nekog javnog statusa nego zato što to ima smisleni utjecaj na svijet - kaže Brian Kateman, suosnivač reducetarijanaca , pokreta kojem je cilj jesti što je moguće manje mesa. Na ovo su ih potaknule činjenice o problematičnom učinku mesa po planetu - životinjske farme kao uzrok klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti, loš tretman 70 milijuna životinja koje se uzgaja za hranu, porast broja srčanih bolesti, oboljelih od raka i pretilost. Reducetarijanci jedu meso tek povremeno jer "svaki put kad sjednemo jesti, glasamo o temama do kojih nam je stalo" tako da je to što rjeđe jedu meso uspjeh, a to što ga jedu ponekad ne gledaju kao neuspjeh jer da se ne može pogriješiti u pokušaju da se jede bolje... » Guardian