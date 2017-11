Rekord: 900 milijuna turista u svijetu ove godine

Gospodarstvo, Svijet, Turizam

Osmi putnik

Svijetom je od početka ove godine do kraja kolovoza putovao 901 milijun stranih turista, što je njih 56 milijuna ili 7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, objavio je UN . Rast je iznad prijašnjih i iznad svih očekivanja za ovu godinu. Najviše stranih turista bilo je kao i prijašnjih godina u Europi, koja je zabilježila i rast njihovih dolazaka od 8 posto, a posebno u južnoj Europi koja je narasla 12% . » The Financial