Rekordna gledanost nove epizode 'Game of Thrones'

Svijet, Televizija

Game of Ratings

Najnovija epizoda 'Game of Thrones', četvrta sedme sezone, postavila je novi rekord u gledanosti - 'The Spoils of War' gledalo je u nedjelju navečer 10,2 milijuna gledatelja, čime je srušen prijašnji rekod od 10,1 milijun gledatelja prve epizode sedme sezone. Rekord je tim impresivniji jer je nova epizoda procurila na net tri dana prije nego što je uopće prikazana, a i u ovih 10,2 milijuna ne ubraja se dodatne gledatelje koji su gledali preko DVR-a, VOD-a i streaminga. Nije to jedini rekord nove epizode - u njoj je zapaljen rekordni broj statista u jednoj sceni, a i priča se o velikoj sceni bitke ... » Variety