Rekordna zarada na autocestama - preko 2 milijarde kuna

Gospodarstvo, Hrvatska

Uzalud vam trud vozači

Prošle godine je na autocestama u Hrvatskoj oboren apsolutni rekord u prihodima od naplate cestarine, te su HAC i ARZ ostvarili utržak od 2,186 milijardi kuna, što je čak osam posto više nego prethodne godine, pa je zarada povećana za 162 milijuna kuna. No to nije dovoljno za rješavanje dugova nastalih u razdoblju izgradnje autocesta. Vlada nastoji refinancirati dug i pregovara sa Svjetskom bankom. No ove godine HAC-u i ARZ-u na naplatu stiže 1,1 milijarda kuna kreditnih obveza. » Novi list