Rekordno malo leda na Arktiku u tri zimska mjeseca

Još malo i ljetovanje na Grenlandu

U mjesecima studenom, prosincu i siječnju zabilježene su rekordno male razine leda na Arktiku, dok je u siječnju prosječna površina leda bila 13 milijuna kvadratnih kilometara, što je najmanja razina u 38 godina koliko se rade satelitske snimke. To je 260.000 kvadratnih kilometara ispod prijašnjeg rekorda (što bi ugrubo bilo 5 površina Hrvatske) koji se dogodio u lanjskom siječnju, odnosno 1,2 milijuna kvadratnih kilometara manje nego za prosjek u razdoblju od 1981. do 2010. (to bi bilo 22 površine Hrvatske). Ovogodišnja arktička zima ovime je iznenadila znanstvenike, a treba imati na umu da je gore sad mrak i vrhunac zime, dakle trebalo bi biti hladno. » Mashable