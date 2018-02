Remi: U Londonu bi Jabuka bila svetište, a kod nas je kao smetlište

Glazba, Hrvatska, Kultura

Truljenje grada

"Svi drugi gradovi po cijelom svijetu se trude očuvati, održati legendarna mjesta, a nas za to boli briga. U Londonu bi Jabuka bila muzičko svetište, a kod nas je kao smetlište" - komentira Remi iz Elemental rušenje dijela kluba Jabuka. "Ondje smo znali završiti nakon koncerata, to je kultno mjesto. To je nekako trebalo sačuvati i obnoviti, toliko je ljudi tamo odraslo" - kaže Splićanin Saša Antić iz TBF. Anđa Marić je za rušenje jer da Jabuka ionako ne zarađuje i da ljudi ne izlaze onamo. » T-Portal