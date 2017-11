Reper Lil Peep preminuo u 21. godini

Glazba

Izgubljena mladost

Američki reper Lil Peep , pravim imenom Gustav Åhr, preminuo je u 21. godini kako prenose svjetski mediji, a službene objave o uzorku njegove smrti još nema. Ipak, neki tvrde da je reper preminuo uslijed predoziranja, a prije nego je trebao nastupati u Tucsonu u Arizoni. Album prvijenac Come Over When You’re Sober (Part One) objavio je ovo ljeto, u svom emo/hip-hopu je spajao i elemente punka i trapa te je redovito pisao o svojim iskustvima povezanim s depresijom i lijekovima. » Pitchfork