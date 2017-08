Reportaža sa Zrća: Nema droge, nema seksa, ali se puno pije

Hrvatska, Turizam

Nekom pakao, nekom raj

"Seksat ćeš se ti sa mnom večeras. Ako imaš dečka, nazovi ga i odmah to završi, da nije dosadan bio bi tu s tobom. Ja sam novi frajer, to je uvijek bolje" - ovako je jedan partijaner pristupio Indexovoj novinarki na zadatku na Zrću. Piše ona da "ljudi piju po plaži, piju dok hodaju, piju u klubovima, piju, piju, piju", ali da nema droge, nema seksa, žene su u manjini. Pića su pet puta skuplja nego drugdje, WC je 5 kuna, ulaz na partyje je između 150 i 200 kuna... Zrće je bijeg od stvarnosti, a za to će uvijek biti publike, uvijek novih turista željnih bezumlja, slobodnog seksa, željnih tog komadića slobode, željnih da vam ostave svoj novac...