Rod Stewart održao prvi koncert u Hrvatskoj

Glazba

Sir Rod

"Prvi put sam u Hrvatskoj i super mi je ovdje. Hvala vam što ste došli, bez obzira na snijeg", izjavio je Rod Stewart na svom prvom koncertu u Hrvatskoj koji je 2. veljače održan u Areni Zagreb. Neki od hitova koje je izveo su Some Guys Have All The Luck . Zanimljivo je da su na koncertu sva mjesta bila sjedeća, a u publici je većinom bila srednja generacija, iznad 40 godina. Okupilo se oko 12 tisuća. » Večernji