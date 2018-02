Rohatinski: U ekonomiji ništa nije nepromjenjivo i univerzalno

Književnost

Nova knjiga

U knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti promovirana je jučer nova knjiga Željka Rohatinskog pod nazivom Time and Economics: The Concept of Functional Time , objavljena na engleskom jeziku kod prestižnog međunarodnog izdavača Palgrave Macmillan. "U ekonomiji ništa nije univerzalno, apsolutno i nepromjenjivo. Ništa nije isključivo i egzogeno determinirano. Sve oblikujemo sami, uključujući i vrijeme", kaže Rohatinski o svojoj knjiizi. » Lider