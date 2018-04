Ronaldu prijeti zatvor i globa od 30 milijuna eura za utaju poreza

Crna kronika, Nogomet, Sport, Svijet

Škarice, ali porezne

Christianu Ronaldu prijeti zatvorska kazna do čak 10 godina zatvora za utaju poreza, ako ne prizna krivnju i uplati čak do 30 milijuna eura poreznoj upravi u Španjolskoj. Postoji blaža varijanta gdje bi platio 10 milijuna dolara, ali bi morao na kratko u zatvor. Ronaldo je do sada uporno odbijao priznati krivnju, tvrdio je da nije ništa nezakonito napravio, dok porezna uprava i državno odvjetništvo tvrde da je svjesno uz pomoć savjetnika osnivao fiktivne tvrtke u poreznim oazama kako ne bi platio porez na novac dobiven od sponzora. Pristane li Ronaldo na nagodbu, lako je moguće da će novčanu kaznu pokušati prebaciti na Real Madrid tako da će tražiti novi ugovor s klubom. » Goal.com