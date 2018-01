Rostuhar s Antarktike: Držite se novogodišnjih odluka, koliko god puta padali

Društvo, Hrvatska

Pamet odozdo

Avanturista Davor Rostuhar, koji upravo hoda od ruba Antarktike do Južnog pola, (prešao više od pola u mjesec dana) obično u svom ekspedicijskom dnevniku piše o ovom poduhvatu, ali u posljednjem tekstu dotaknuo se novogodišnjih odluka : "U našoj suvremenoj kulturi smeta mi što je likova na koje se možemo ugledati sve manje. Što se iz slabosti stvara vrijednost. Što je biti gubitnik napeto, a biti frajer patetično... Pad služi da te nauči kako da se digneš. Što češće i što brže se digneš, to su veće šanse da ćeš manje padati i to je tvoja odlučnost snažnija".