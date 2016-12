Rudan: Čelična krila naše armije

Hrvatska, Politika

Novi avioni

"A da eskadrilamo BiH? Ono tamo oko Neuma. To je dobra ideja. Ne bi trebalo graditi Pelješki most, znate li vi koja je to lova, morat ćemo prodati svu našu vodu i sve šume i još ćemo biti dužni. Kad bi eskadrilali onaj komad zemlje koji nam treba kao kruh mogli bismo iz BiH švercati u Hrvatsku cigarete, to jest ne bismo morali švercati iz BiH cigarete jer bi BiH bila Hrvatska. Samo, je**ga, BiH je američka vojarna, ne možemo darom koji smo kupili od Amera gađati američko tlo", piše Vedrana Rudan