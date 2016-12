Hrvatska, Obrazovanje

Očinske geste

"Imali smo slučaj profesora koji je direktno za ocjenu ucjenjivao studentice zbog čega su majke išle s kćerima na ispit i čekale ih pred vratima. Kada je jedna studentica odlučila to prijaviti, nitko je na fakultetu nije pozvao na razgovor, već su joj zamjerili što se usudila narušiti profesoru ugled. Na fakultetima je, na žalost, koliko će ozbiljno shvatiti takve pritužbe. No brine me stanje svijesti na fakultetima. Na primjer, ruka na tijelu studentice neće bit shvaćena kao kršenje prava, povređivanje i radne etike i odnosa profesor-student, nego će biti stavljeno u kategoriju 'nije mislio ništa loše, to je bilo više očinski' i slično", kaže psihologinja Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava. » Lupiga