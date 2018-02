Rusija: Znanstvenici u nuklearnom postrojenju htjeli rudariti bitcoin

KriptoBombe

Ruski obavještajci uhitili su nekoliko znanstvenika iz tajnog ruskog nuklearnog centra Sarov jer su pokušali rudariti bitcoin na tamošnjem super-računalu. Sarov je mjesto proizvodnje ruskih nuklearnih bojevih glava i tamošnje super-računalo, kapaciteta 1 petaflopa, odnosno 1.000 bilijuna kalkulacija u sekundi, naravno, nije spojeno na internet, kako bi se spriječilo neovlaštene upade, no nekoliko pametnjakovića htjelo je učiniti upravo to - spojiti računalo na net i zaraditi na rudarenju ove kriptovalute, a kad su pokušali to i napraviti alarmirane su sigurnosne službe. » BBC