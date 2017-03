Ruski haker krao, špijuni iza njega uzimali privatne podatke

Svijet

Obavio prljavi posao

Evgeniy M. Bogachev za FBI je najtraženiji cyber kriminalac koji je ispraznio brojne bankovne račune u SAD-u, te je optužen za petaljanje oko izbornih rezultata. No on u rodnoj Rusiji mirno živi u svojoj kući na Crnom moru, bez straha od hvatanja. Naime, kako ima pristup računalima po cijelom svijetu on je vrlo koristan vlastima, a dok je on praznio račune, ruske tajne službe su se navirivale iza njegovog ramena, tražeći po istim računima i emailovima informacije koje bi im mogle koristiti. » NY Times