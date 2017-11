Sacre - profesionalni gamer iz Požege, mjesečno zaradi 1.000 eura

Hrvatska, ICT

Karijera za milenijalce

Toni Sabalić iz Požege trenutačno u Zagrebu studira digitalni marketing na Algebri. No u svijetu milenijalca, Sabalić ima nadimak Sacre. Posljednjih osam godina počeo je razvijati karijeru profesionalnog gamera u disciplini League of Legends. U sezoni 2017. jedan je od 200 najboljih igrača te računalne igre u Europi. Za vikend je na najvećoj domaćoj gaming konvenciji, zagrebačkom Reboot InfoGameru, koja je ove godine premašila 70.000 posjetitelja, sa svojim timom KlikTechom pobijedio u finalu prve jadranske e-sportske lige Vip Adria Lige. Mjesečno, ako nema većih turnira, Sacre živi na plaći koja se kreće do tisuću eura. » Poslovni